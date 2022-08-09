  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مرتضى منصور: الزمالك سيلعب في غزة في أقرب فرصة

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرتضى منصور: الزمالك سيلعب في غزة في أقرب فرصة



القاهرة/سما/

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء سوف يخوض مباراة ودية في غزة، خلال الفترة المقبلة.


وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية «الزمالك»: «تحية للشعب الفلسطيني والرئيس الفلسطيني اللي وقف الدم الفلسطيني بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مضيفًا: «الشعب الفلسطيني شعب محترم، كان عندي وفد من فلسطين مع مصطفى نجم، لاعب الزمالك الأسبق، وابن فلسطين وفي أقرب فرصة نادي الزمالك سيلعب مباراة في غزة».

وأشار: «من غل إسرائيل من نادي الزمالك ضربوا مقر رابطة مشجعي الزمالك في فلسطين بالقنابل، كإنهم بيضربوني أنا عشان بقول عليهم محتلين، طيب انتوا محتلين».

ووجه مرتضى منصور، رسالة للشعب الفلسطيني قائلًا: «اتحدوا بجد وأرجعوا تاني ايد واحدة».

#مرتضى منصور #غزة #نادي الزمالك

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

صحيفة تكشف عن رسائل الوسيط المصري للجهاد الإسلامي بشأن تهرب الاحتلال من اتفاق التهدئة

لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة

الطيراوي: لن اكون في مجلس امناء جامعة الاستقلال القادم و تم سحب الحراسات من امام منزلي

لبنان: اغتيال مسؤول الارتباط في الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة

الأخبار الرئيسية

غانتس: لم نتعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي..نسعى للتوصل إلى صفقة أسرى مع حماس

60b1dbb73f5337aa80c77c5b0cfaf151

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة من عمليتي اغتيال الجعبري ومنصور

SQL6s

بالفيديو: جيش الاحتلال ينشر مشاهد لعملية اغتيال ابراهيم النابلسي

مراقبون: لهذه الأسباب لم تشارك حركة حماس في المعركة الأخيرة ضد "إسرائيل"

photo_2022-08-09_14-54-30

شهيد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال في الخليل ورام الله والقدس

الاتصالات الفلسطينية