مرتضى منصور: الزمالك سيلعب في غزة في أقرب فرصة

القاهرة/سما/

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء سوف يخوض مباراة ودية في غزة، خلال الفترة المقبلة.



وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية «الزمالك»: «تحية للشعب الفلسطيني والرئيس الفلسطيني اللي وقف الدم الفلسطيني بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مضيفًا: «الشعب الفلسطيني شعب محترم، كان عندي وفد من فلسطين مع مصطفى نجم، لاعب الزمالك الأسبق، وابن فلسطين وفي أقرب فرصة نادي الزمالك سيلعب مباراة في غزة».

وأشار: «من غل إسرائيل من نادي الزمالك ضربوا مقر رابطة مشجعي الزمالك في فلسطين بالقنابل، كإنهم بيضربوني أنا عشان بقول عليهم محتلين، طيب انتوا محتلين».

ووجه مرتضى منصور، رسالة للشعب الفلسطيني قائلًا: «اتحدوا بجد وأرجعوا تاني ايد واحدة».