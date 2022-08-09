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هنية يهاتف الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية



الدوحة/سما:

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية السيد شكيب قايد، حيث وضعه في صورة تفاصيل العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة، مشيرا إلى الجرائم التي قام بها الاحتلال الصهيوني واغتيال قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي والعشرات من أبناء شعبنا في القطاع.

وأشار إلى تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة والتي كان آخرها اليوم بعملية اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس والاقتحامات المتكررة لمدن ومخيمات الضفة ومحاولات تهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض ما يسمى السيادة الدينية عليه وصولا إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد إلى جانب حصار قطاع غزة المتواصل منذ عدة سنوات.

وأشاد رئيس الحركة بمواقف الجزائر الداعمة للحق الفلسطيني، مشيرا إلى النتائج الإيجابية عن زيارته الأخيرة للجزائر، ودعا في الوقت نفسه إلى تفعيل الدبلوماسية الجزائرية لمواجهة الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا، خاصة وأن القمة العربية المقبلة ستكون في الجزائر.


من جانبه أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية دعم بلاده الثابت لفلسطين ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وممارسة كل دور مطلوب لصالح تحرير فلسطين وشعبها.

#اسماعيل هنية #الجزائر

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