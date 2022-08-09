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جيش الاحتلال يتوعد بـ"تصفية" مزيد من الشبان الفلسطينيينين المطاردين

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يتوعد بـ"تصفية" مزيد من الشبان الفلسطينيينين المطاردين



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مواصلة عمليات "تصفية" من وصفهم بالمطلوبين الفلسطينيين والذين تلاحقهم "إسرائيل".

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلي" عن القائد العسكري للضفة الغربية في  جيش الاحتلال الكولونيل روعي تسفايغ، أن الجيش"سيصل إلى أي مكان، ويضع يده على مرتكبي الاعتداءات".


وتعليقا على اغتيال إبراهيم النابلسي في نابلس، قال الضابط إن الجيش لن يسمح بتحويل الضفة الغربية إلى أماكن لإيواء "المجموعات العدائية"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن "عملية تصفية النابلسي" استمرت 3 ساعات، وأضاف أنه "قتل خلالها مطلوبان آخران".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل النابلسي، واثنين آخرين هما إسلام صبوح وحسين طه، كما سجلت 69 إصابة.

#الجيش الاسرائيلي #ابراهيم النابلسي

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