شهيد وإصابات في مواجهات مع الاحتلال في رام الله والخليل والقدس

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استشهد فتى، عصر اليوم الثلاثاء، متاثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى مؤمن ياسين جابر (١٧) عاماً متأثراً بجروح حرجة للغاية برصاص الاحـ.ـتلال الحي في الصدر (اخترقت القلب)، في الخليل.

وأصيب ، شابين بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إصابتان خطيرتان وصلتا مستشفى الخليل الحكومي برصاص الاحتلال الحي، إصابة حرجة للغاية في الصدر، ( كان قلبه متوقفاً عن النبض وتم إنعاشه ونقله للعمليات في المستشفى الأهلي)، وإصابة خطيرة في الشريان الرئيسي في الفخذ وأُدخل لغرف العمليات

وقالت مصادر أمنية، أن الشاب يوسف جابر (18 عاما) أصيب برصاصة من النوع المتفجر في صدره، ونقل إلى مستشفى الأهلي بالخليل لتلقي العلاج، حيث وصفت الطواقم الطبية إصابته بالخطيرة، وتم إدخاله الى قسم العناية المكثفة.

وقال مدير مستشفى الخليل الحكومي طارق البربراوي، إن الشاب جابر وصل إلى قسم الطواريء في مستشفى عاليه الحكومي بحالة حرجة، وتم تحويله إلى مالستشفى الاهلي لإجراء عمليات خاصة بالصدر لسوء وضعه الصحي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلا من بلدة السموع بعد إصابته، خلال المواجهات المندلعة وسط الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن قناصة الاحتلال المتمركزين على أسطح المنازل والمحال التجارية أطلقوا النار صوب الطفل مصطفى الهصيص (15 عاما) وأصابوه بعيار حي في قدمه، قبل أن يتم اعتقاله.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال طفلا عند مدخل تل الرميدة وسط الخليل، واعتدت بالضرب على الناشطة فايزة أبو شمسية.

وقالت أبو شمسية إن قوات الاحتلال اعتدت عليها أثناء توثيقها احتجاز طفل من قبل جنود الاحتلال عند الحاجز العسكري المقام على مدخل تل الرميدة، نقلت إثره إلى المستشفى

واندلعت اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم تنديدا بجريمة اغتيال ثلاثة شبان في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن المواجهات تركزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين.

و أصيب 9 شبان، ظهر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي، عقب قمع مسيرة منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شهداء في مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر، نقل على اثرها إلى مجمع رام الله الطبي، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وحسب مصادر طبية في الهلال الأحمر، فقد أصيب شاب آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وكان عشرات الشبان قد وصلوا إلى مدخل البيرة الشمالي، بعد دعوات للتظاهر عند نقاط التماس، تنديداً باغتيال الشهداء الثلاثة، وهم: إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال، وإصابة 69 آخرين بجروح، وصفت سبع منها بالخطيرة.