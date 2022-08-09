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زراعة غزة ترصد الخسائر الأولية للقطاع الزرعي بفعل العدوان الأخير

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة ترصد الخسائر الأولية للقطاع الزرعي بفعل العدوان الأخير



غزة/سما/

 أصدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الأولى لخسائر القطاع الزراعي خلال العدوان الأخير الذي استمر 3 أيام.

وتشير الإحصائيات الأولية - حسب بيان للوزارة - أن قيمة الأضرار الزراعية وصلت ما يقارب (مليون دولار أميركي)، مشيرةً إلى أن عملية الحصر وتسجيل الأضرار التفصيلية جارية من قبل اللجان المكلفة بوزارة الزراعة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه لحقت الأضرار في جميع القطاعات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمثلت المباشرة للقطاع الزراعي بـ 600 ألف دولار، وخسائر الإنتاج النباتي 300 ألف، والإنتاج الحيواني 150 ألف، وقطاع المياه والأراضي 150 ألف.

وتقدر قيمة الخسائر غير المباشرة على القطاع الزراعي بـ (400 ألف $) والتي تأثرت منها جميع القطاعات الزراعية، حيث  تتمثل بعدم مقدرة وصول المزارعين لمنشأتهم وتسويق منتجاتهم.

#وزارة الزراعة بغزة

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