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احتفاء إسرائيلي باغتيال النابلسي

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتفاء إسرائيلي باغتيال النابلسي



القدس المحتلة/سما/

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير الجيش في حكومته بيني غانتس، يوم الثلاثاء، بتصفية قوات إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، 3 فلسطينيين داخل البلدة القديمة من مدينة نابلس شماليّ الضفة الغربية، من بينهم المقاوم إبراهيم النابلسي.

وقال لابيد، في بيان : "أُحيي أجهزة الأمن على هذه العملية، بما أنهم نفذوا عملية مركزة بنجاح كبير وبدون وقوع أي إصابات في صفوفهم".


 
بدوره، قال وزير غانتس، إنه يشيد بأنشطة الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" (جهاز الأمن العام)، التي "حيّدت الناشط الفلسطيني إبراهيم النابلسي في نابلس".

وقال غانتس، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أود أن أشيد بأنشطة الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة والشاباك، التي حيّدت إبراهيم النابلسي، الذي نفّذ هجمات وخطط لشن هجمات إضافية ضدنا".

#ابراهيم النابلسي

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