  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اقتصاد غزة تنشر رابط التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الأخير على القطاع

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة تنشر رابط التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الأخير على القطاع



غزة/سما/

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، رابط تسجيل للإبلاغ عن الأضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة: إنه "تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار"، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الأضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقا من طواقم حصر الأضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، موضحة أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل. 

 

وطالبت المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الأضرار بالوزارة.

للتسجيل: اضغط هنا

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

شيخة إمارتية تنتقد"إسرائيل" في حربها على غزة وتقارنها بالهولوكوست

صحيفة تكشف عن رسائل الوسيط المصري للجهاد الإسلامي بشأن تهرب الاحتلال من اتفاق التهدئة

لابيد: وجهنا ضربة قاسية للجهاد الاسلامي.. وغانتس يطلب من حماس تحمل مسؤوليتها في غزة

لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة

الأخبار الرئيسية

Fotoram.io__2

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح

صور: عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون جثامين شهداء نابلس

خفايا تكشف لأول مرة عن جولة التصعيد الأخير في قطاع غزة

79120

بارليف :"سنعمل على تحطيم رؤوس كل من يقول "لا" لاسرائيل في نابلس وغزة وكل مكان

ثلاثة شهداء بينهم المطارد النابلسي و40 مصابا في البلدة القديمة بنابلس

الاتصالات الفلسطينية