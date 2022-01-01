اقتصاد غزة تنشر رابط التسجيل لأضرار المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الأخير على القطاع

غزة/سما/

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، رابط تسجيل للإبلاغ عن الأضرار للمنشآت الاقتصادية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة: إنه "تم تخصيص رابط إلكتروني للتبليغ عن الأضرار"، موضحة أنه يتم الدخول من خلال الرابط على خدمة الأضرار للمنشآت الاقتصادية وذلك بشكل مبدئي لحين زيارتها لاحقا من طواقم حصر الأضرار التابعة لوزارة الاقتصاد.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والوحدات الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدماتية) المتضررة إلى تسجيل خسائرهم عبر الرابط، موضحة أن طواقم الوزارة ستقوم بزيارة ومعاينة المنشآت المتضررة لحصر وتقييم الأضرار بشكل كامل.

وطالبت المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية، لحفظ حقهم في التسجيل وتقييم الأضرار بالوزارة.

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