منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

رام الله/سما/

- أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية وإقدامها اليوم، على اغتيال ثلاثة مواطنين وإصابة نحو سبعين آخرين بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من البيوت والممتلكات خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وحملت المنظمة في بيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.