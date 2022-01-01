9 إصابات إحداها بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي

البيرة/سما/

أصيب 9 شبان، ظهر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي، عقب قمع مسيرة منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شهداء في مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر، نقل على اثرها إلى مجمع رام الله الطبي، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وحسب مصادر طبية في الهلال الأحمر، فقد أصيب شاب آخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وكان عشرات الشبان قد وصلوا إلى مدخل البيرة الشمالي، بعد دعوات للتظاهر عند نقاط التماس، تنديداً باغتيال الشهداء الثلاثة، وهم: إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال، وإصابة 69 آخرين بجروح، وصفت سبع منها بالخطيرة.