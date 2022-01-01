  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بعد اعتناقها الإسلام.. نجمة إنجليزية تبهر الجمهور بأدائها أغنية "طلع البدر علينا"

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اعتناقها الإسلام.. نجمة إنجليزية تبهر الجمهور بأدائها أغنية "طلع البدر علينا"



وكالات / سما /

أبهرت المغنية والكاتبة الإنجليزية، سلوى لورين، الجمهور بأدائها أغنية "طلع البدر علينا"، بعد إعلانها اعتناق الإسلام وتحجبها.

وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الهجرية، طرحت النجمة الإنجليزية الأغنية على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، ولاقى ذلك رواجا واسعا في العالم العربي.

وقررت المغنية الشهيرة التي سبق لها أن غنت أمام الملكة البريطانية والأمير تشارلز، قررت تقديم نسخة جديدة من "طلع البدر علينا" بعد أن غنتها للمرة الأولى خلال مسابقة غنائية، وخطفت الأنظار.

وتعاونت لورين مع الموزع المصري إيهاب عبد السلام والملحن حامد بدوي لإنجاز هذا العمل الفني فور عودتها من جولة غنائية ناجحة، شملت أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وباكستان وغيرها من الدول.

#الإسلام #طلع البدر علينا #سلوى لورين

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

شيخة إمارتية تنتقد"إسرائيل" في حربها على غزة وتقارنها بالهولوكوست

صحيفة تكشف عن رسائل الوسيط المصري للجهاد الإسلامي بشأن تهرب الاحتلال من اتفاق التهدئة

لابيد: وجهنا ضربة قاسية للجهاد الاسلامي.. وغانتس يطلب من حماس تحمل مسؤوليتها في غزة

لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة

الأخبار الرئيسية

20220809033614

تقارير إسرائيلية: السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون"

Fotoram.io__2

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح

صور: عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون جثامين شهداء نابلس

خفايا تكشف لأول مرة عن جولة التصعيد الأخير في قطاع غزة

79120

بارليف :"سنعمل على تحطيم رؤوس كل من يقول "لا" لاسرائيل في نابلس وغزة وكل مكان

الاتصالات الفلسطينية