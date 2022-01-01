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صور: عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون جثامين شهداء نابلس

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: عشرات الاف الفلسطينيين يشيعون جثامين شهداء نابلس



نابلس / سما /

شيّع عشرات الاف الفلسطينيين جثامين شهداء نابلس الثلاثة بينهم المطارد ابراهيم النابلسي، الذين ارتقوا صباح اليوم عقب محاصرة منزل وتفجيره في البلدة القديمة بنابلس.

وشاركت والدة الشهيد النابلسي بحمل جثمانه على اكتافها اثناء التشييع .

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء وسط نابلس.

وشيعت الجماهير الحاشدة جثامين الشهداء إبراهيم النابلسي 26 عاما، إسلام صبوح 25 عاما، حسين جمال طه 16 عاما، بمشاركة العديد من الأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف.

واستشهد الـ3 شبان، من بينهم المطارد ابراهيم النابلسي اليوم الثلاثاء ، واصيب 40 اخرون بجراح وصفت خمسة منها بالحرجة، بعد محاولات عدة من اقتحام المدينة بهدف اغتيال النابلسي.

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