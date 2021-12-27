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المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة



رام الله / سما /

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 149 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن عواودة القابع في سجن "الرملة" يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار قوي، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

وكانت جلسة استئناف قد عقدت له مؤخراً ولم يصدر قرارا بشأنها.

#خليل عواودة #الاعتقال الإداري

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