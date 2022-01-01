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الإعلام: استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جرائم تستوجب ملاحقة الاحتلال

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الإعلام، إن استمرار جيش الاحتلال في استهداف الصحفيين ومؤسساتنا الإعلامية جرائم تقتضي الملاحقة الدولية، ومحاسبة الفاعلين ومسؤوليهم.

وأكدت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن تعرض إذاعة (شباب أف أم) لطلقات نارية بشكل مباشر، خلال العدوان على نابلس، وما سبقه من قتل وإصابة واعتقال وملاحقة ومنع من التغطية والسفر لـ "حراس الحقيقة"، يثبت من جديد ضرورة توفير الحماية لصحافيينا.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن والأطر الساهرة على حماية الإعلاميين عدم انتظار شهيد جديد، أو جريح، أو معتقل، أو مُلاحق من الصحفيين الفلسطينيين.

ودعت الوزارة في ختام بيانها إلى تطبيق القرار (2222 ) لمجلس الأمن الخاص بحماية الصحفيين، ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

#وزارة الإعلام #المؤسسات الإعلامية #الاحتلال

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