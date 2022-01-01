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فتوح يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الاحتلال بمدينه نابلس اليوم والتي اسفرت عن ارتقاء 3 شهداء و69 إصابة وتدمير البيوت والممتلكات.

وحمل فتوح في بيان له، اليوم الثلاثاء، الاحتلال وحكومته العنصرية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها، مؤكدا أن سياسة الاعدامات والاغتيالات بدم بارد وسياسة قصف المنازل على رؤوس ساكنيها يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي الذين يلتزم الصمت دون أي عقاب أو مساءلة.

وأضاف، "نحن صامدون على أرضنا وسندافع عن وطننا وكرامتنا ومواجهة الاحتلال العنصري وحكومته الفاشية التي تستخدم القتل والاغتيال للتعبير عن مدى تطرفها وعنصريتها".

وقال فتوح: "ستظل ‎نابلس وجنين وغزة وكافة المدن الفلسطينية عصية وشوكة في حلقهم وستواصل صمودها ومقاومتها ضد الاحتلال حتى إفشال أهدافه".

#روحي فتوح #نابلس

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