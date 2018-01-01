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"فيسبوك" يغلق خاصية ليركز على أخرى

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" يغلق خاصية ليركز على أخرى



وكالات / سما /

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسميا أنه سيغلق خاصية التسوق عبر البث المباشر بعد شهرين من الآن، في خطوة ستساعده في التركيز على الفيديوهات القصيرة، التقليعة الجديدة في عالم "السوشال ميديا".

وكتب "فيسبوك" على صفحة الأعمال الخاصة به أن خاصية التسوق عبر البث المباشر ستتوقف اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح الموقع الأزرق موجها حديثه إلى أصحاب الأعمال أنه لن يكون بمقدورهم استضافة أحدث تسوق جديدة أو مجدولة عبر البث المباشر في "فيسبوك" بعد هذا التاريخ.

لكن، سيكون بمقدور أصحاب الأعمال استخدام خاصية البث المباشر العادي، ومع ذلك لن يكونوا قادرين على عرض قوائم التشغيل الخاصة بالمنتجات أو وضع علامات خاصة بالمنتجات فيها، بحسب "فيسبوك".

وجاءت خطوة "فيسبوك"، كما قال، نتيجة للتحول الذي طرأ على سلوك المشاهدة لدى المستهلكين، الذين يتجهون حاليا إلى الفيديوهات القصيرة، ولذلك "نوجه تركيزا حاليا على الرييلز (فيديوهات قصيرة) في فيسبوك وإنستغرام".

وقال الموقع الأزرق إنه إذا "أردت أن تصل إلى الناس وتتفاعل معهم خلال الفيديو، فحاول تجريب فيديوهات الرييلز وإعلاناتها، حيث يمكنك هناك وضع الإعلانات التي تحقق اكتشافا أعمق ويضعك الناس في الحسبان".

ولم يمتد عمر خدمة التسوق عبر البث المباشر في  "فيسبوك" كثيرا، فقد انطلقت في عام 2018، على مستوى تايلاند، قبل أن يوسع الموقع الأزرق نطاقها في عام 2020.

ويبدو تراجع "فيسبوك" السريع عن هذه الخدمة يعود إلى عدم رواجها بشكل كبير، فهي تحظى بشعبية كبيرة في الصين، ودون ذلك لا تحقق أرقاما تذكر، وحتى تطبيق "تيك توك"، قال إنه توقف عن هذه الخدمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

#فيسبوك #السوشال ميديا #البث المباشر #الفيديوهات

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