الاقتصاد: دمغ 1.78 طن ذهب الشهر الماضي

رام الله / سما /

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، 1.78 طن ذهب، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة).

ووفق التقرير الشهري للمديرية سجلت كمية الذهب الواردة للمديرية ارتفاعا بنسبة 69%، والإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعاً بنسبة 71%، بقيمة 1.06 مليون شيقل تقريبا، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وسجل متوسط سعر الأونصة عن شهر تموز 2022 مبلغ 1736 دولار بانخفاض ما نسبته 4% عن ذات الشهر من العام الماضي، والذي سجل فيه متوسط الأونصة 1807 دولار.

وأشار إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية خلال الشهر الماضي 12 جولات تفتيشية شملت 43 محل ومصنع.

يذكر أن مديرية المعادن الثمينة تدمغ سنويا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، وتقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 105 أطنان.