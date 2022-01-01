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ثامن صفقات خدمات الشاطئ الصيفية

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثامن صفقات خدمات الشاطئ الصيفية



غزة / سما /

كشف نادي خدمات الشاطئ, عن ثامن صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم بقطاع غزة 2022-2023.

وأكد خدمات الشاطئ انضمام المهاجم محمد بركات لصفوفه رسميا مدة موسم واحد, للدفاع عن ألوانه في البطولات المحلية.

وأوضح أن بركات إضافة جيدة لخط هجوم الفريق, تمهيدا للظهور مع "البحرية" في الدرجة الأولى, قادما من نظيره الأهلي الفلسطيني.

يشار إلى أن الشاطئ هبط للأولى عقب حلوله في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الدرجة الممتازة برصيد 14 نقطة, علما أنه ضم في وقت سابق محمود عارضة, وحازم أبو شنب, ومحمد الديري, وإياد أبو دياب, ومحمد أبو عودة, وعمرو عطا الله, وخالد دادر.

#خدمات الشاطئ #غزة

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