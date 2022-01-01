ثامن صفقات خدمات الشاطئ الصيفية

غزة / سما /

كشف نادي خدمات الشاطئ, عن ثامن صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي القادم بقطاع غزة 2022-2023.



وأكد خدمات الشاطئ انضمام المهاجم محمد بركات لصفوفه رسميا مدة موسم واحد, للدفاع عن ألوانه في البطولات المحلية.



وأوضح أن بركات إضافة جيدة لخط هجوم الفريق, تمهيدا للظهور مع "البحرية" في الدرجة الأولى, قادما من نظيره الأهلي الفلسطيني.



يشار إلى أن الشاطئ هبط للأولى عقب حلوله في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الدرجة الممتازة برصيد 14 نقطة, علما أنه ضم في وقت سابق محمود عارضة, وحازم أبو شنب, ومحمد الديري, وإياد أبو دياب, ومحمد أبو عودة, وعمرو عطا الله, وخالد دادر.