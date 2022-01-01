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تحديد موعد ومكان التجمع الأول لمنتخب الشاطئية الفلسطيني

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد ومكان التجمع الأول لمنتخب الشاطئية الفلسطيني



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد انطلاق التجمع الأول للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية.

وقال صلاح أبو العطا رئيس لجنة الكرة الخماسية والشواطئ باتحاد القدم, إن تدريبات "الوطني" ستجري صباح الثلاثاء على ملعب نماء الترابي شمال قطاع غزة.

وأوضح أبو العطا أن التجمع يأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات القادمة على الصعيدين العربي والآسيوى.

وأشار إلي أن البطولة التي نظّمها اتحاد الكرة مؤخرا، أتاحت المجال أمام الجهاز الفني للمنتخب لمتابعة اللاعبين واختيار الأفضل للتجمع التدريبي.

#الشاطئية #منتخب الشاطئية

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