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استشهاد لاعب نادي خدمات رفح

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد لاعب نادي خدمات رفح



رفح / سما /

أعلن نادي خدمات رفح, عن استشهاد لاعبه إسماعيل دويك, عقب غارة شنتها طائرات الاحتلال على رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد خدمات رفح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن دويك لاعب كمال الأجسام بالنادي, كان أحد الشهداء في القصف الذي استهدف منزلا من 3 طوابق في رفح.

وأوضح أن الشهيد الشاب عقد قرانه قبل شهر واحد فقط, لكنه فارق الحياة برفقة والدته, التي كانت أحد شهداء القصف أيضا.

يشار إلى أن دويك يعتبر الشهيد الرياضي الثاني في العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة, بعد يوسف قدوم لاعب الكاراتيه بنادي الزيتون.

#إسماعيل دويك #خدمات رفح

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