لاعب "اليوفي" على أعتاب "الشياطين الحمر"

وكالات / سما /

توصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع يوفنتوس، بشأن ضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مانشستر يونايتد اتفق مع "اليوفي" بشأن الصفقة، لكن على "الشياطين الحمر" التفاوض الآن مع والدة رابيو حول الشروط الشخصية للعقد.



ودخل اللاعب البالغ من العمر "27 عام"ا، موسمه الأخير مع يوفنتوس، لذا فإن الفريق الإيطالي يرغب في بيعه هذا الصيف، قبل أن يخسره مجانا نهاية الموسم المقبل.



وأوضحت "سكاي سبورت إيطاليا", أن يوفنتوس سيتعاقد مع لياندرو باريديس من باريس سان جيرمان، أو دافيدي فراتيسي من ساسولو، وربما يضم الاثنين معا عقب بيع رابيو.



يشار إلى أن رابيو غاب عن مباريات يوفنتوس التمهيدية للموسم الجديد في جولة أمريكا الشمالية، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب ليس ضمن حسابات المدرب ماسيميليانو أليغري.

