كواليس مثيرة.. برشلونة يرسل دي يونج إلى ساحات القضاء

وكالات / سما /

ذكرت تقارير إنجليزية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني هددت باتخاذ إجراءات قضائية تخص عقد الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق.

وكان دي يونج رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب حقوقه المالية المتأخرة لدى برشلونة والمرتبطة بتوقيعه عقدا جديداً مع النادي في 2020.

وأعلن برشلونة في 2020 تجديد عقد دي يونج لمدة عامين حتى 2026، مع منح اللاعب 18 مليون يورو إضافية عن عقده الأول الذي انضم بموجبه للنادي في 2019 من أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية إن إدارة برشلونة طالبت دي يونج في خطاب يوم 15 يوليو/ تموز الماضي باعتبار العقد الجديد، الموقع في 2020 باطلاً، في ظل وجود مخالفات قانونية به بحسب مزاعم النادي الكتالوني.

ويمتلك برشلونة بحسب التقرير الأسباب والدلائل التي تجعله قادراً على اتخاذ إجراء قانوني ضد إدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وممثلي دي يونج لتوقيعهم هذا العقد.

وبحسب العقد الجديد فإن دي يونج قد وافق على تخفيض راتبه خلال موسمي 2020-2021، و2021-2022، نظيره الحصول على 18 مليون يورو موزعة عبر المواسم التالية من 2022 إلى نهاية عقده في 2026.

ويحاول برشلونة إقناع دي يونج بالتوصل لحل وسط من خلال تنازل اللاعب عن مبلغ الـ18 مليون مع انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

من جانبها، فإن إدارة برشلونة السابقة برئاسة بارتوميو تصر على صحة موقفها القانوني فيما يخص عقد دي يونج.

ويأتي تعليق إدارة برشلونة على عقد دي يونج مع النادي، ليعزز ما قاله إيفجيني ليفتشينكو، رئيس اتحاد اللاعبين الهولنديين، بأن دي يونج قد يكون ضحية محاولة ابتزاز من إدارة برشلونة.

ويراقب اتحاد اللاعبين العالميين "FIFPRO" عن كثب محاولات برشلونة للضغط على دي يونج لخفض مبلغ الـ18 مليون التي وافق على تأجيل حصوله عليها أثناء فترة وباء كورونا من أجل التدخل لصالح اللاعب في الوقت المناسب.