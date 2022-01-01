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بيرناردو سيجدد عقده مع مانشستر سيتي في حالة واحدة

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيرناردو سيجدد عقده مع مانشستر سيتي في حالة واحدة



وكالات / سما /

عاد خيار التجديد للتواجد على طاولة نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيرناردو سيلفا، في الوقت الراهن، حسب المعلومات التي أوردتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الاثنين.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار البارسا إلى أن بيرناردو سيلفا قد يتجه لتجديد عقده مع السيتي حال فشل صفقة انتقاله لفريق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمني بيرناردو النفس بالانتقال للبارسا واللعب في الفريق الكتالوني لتحقيق حلم طفولته، لكنه لن يحمل حقائبه ويرحل لأي فريق آخر، لو وصلت مفاوضات البارسا والسيتي لطريق مسدود، وسيتجه للإمساك بالقلم والتوقيع على عقد جديد.

وينتظر اللاعب البرتغالي قيام البارسا بخطوة حاسمة في القريب العاجل من أجل الاتفاق مع السيتي ومع وكيله خورخي مينديز على البنود الشخصية في العقد المنتظر بين الطرفين.

ويدرك مينديز أن وصول بيرناردو للكامب نو سيعتمد في المقام الأول على تخلص برشلونة من الهولندي فرينكي دي يونج، مع العلم أن سيلفا بدأ يشعر بالقلق بعد تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، التي عبر من خلالها علناً على رغبته في استمرار فرينكي مع الفريق.

#مانشستر سيتي #بيرناردو سيلفا #برشلونة

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