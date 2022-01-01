رونالدو يجد أسباباً جديدة تدفعه للرحيل عن مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

ازدادت رغبة كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر المدرب الجديد إريك تين هاج إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، وتم الدفع به في مطلع الشوط الثاني بعد أن كان الفريق متأخراً بهدفين نظيفين.

وطلب رونالدو من إدارة النادي السماح له بالرحيل منذ عدة أسابيع، وذلك لرغبته بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، وهي البطولة التي لم يتأهل لها الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن رونالدو وجد أسباباً جديدة تدفعه للرحيل، أهمها خسارة الفريق في المباراة الأولى من الموسم، الأمر الذي يوضح عدم قدرة مانشستر يونايتد على المنافسة بشكل حقيقي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن النجم البرتغالي شعر بالصدمة من جلوسه على دكة البدلاء أيضاً، وهو ما اعتبره سبباً إضافياً يدفعه لمغادرة ملعب أولد ترافورد قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأضاف التقرير أن قرار تين هاج بعدم الاعتماد على النجم البرتغالي قد يكون بمثابة العقوبة على مغادرة اللاعب مباراة رايو فاييكانو الودية قبل نهايتها، حيث وجّه المدرب الهولندي انتقادات مباشرة لرونالدو في تصريحات سابقة.