ريال مدريد يرسم خطة التعاقد مع هالاند

وكالات / سما /

يرسم نادي ريال مدريد الإسباني خطة التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، من خلال خطوة جديدة، في الفترة الحالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أمس الاثنين.

ويرفض الريال إبعاد عينه عن هالاند بعدما رحل عن فريق بوروسيا دورتموند الألماني وانضم لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وبدأ هالاند رحلة التألق مع السيتي بتسجيل ثنائية فريقه في مرمى وست هام، خلال أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي ليقود كتيبة بيب جوارديولا للانتصار بهدفين دون رد.

وذكرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد سيتابع هالاند عن قرب من خلال إرسال كشافيه كل شهر لمتابعة اللاعب في النادي الإنجليزي ومعرفة ما يدور في الكواليس بشأنه.

ويخطط الريال للتعاقد مع هالاند بعد نهاية عقده مع السيتي، وربما قبل ذلك بفترة لو سنحت الظروف، حيث يراه اللوس بلانكوس رأس الحربة المستقبلي في سانتياجو بيرنابيو بعد اعتزال الفرنسي كريم بنزيما.

ويظن الميرينجي أن متابعة هالاند عبر شاشات التلفاز لن تكون كافية، لذلك سيكون للكشافين دور في وضع النادي في قلب الكواليس وما يدور في إنجلترا، في الوقت الذي يدرك فيه النادي الإسباني أن بنزيما لديه 3 سنوات في الملاعب كحد أقصى، لذلك يجهز للحصول على النرويجي كمهاجم مستقبلي للفريق.