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مستوطنون ينصبون "كرفانا" جنوب بيت لحم

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بيتا متنقلا "كرفانا" في أراضي جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مستوطني "افرات" نصبوا "كرفانا" في أراضي خلة النحلة قرب قرية واد رحال على أرض، تعود لمواطنين من قرية أرطاس.

وقال بريجية، ان ما يجري يندرج ضمن فرض الأمر الواقع، في تكريس مخطط احتلالي بأنها أراضي دولة.

يشار إلى منطقة خلة النحلة شهدت في الفترة الأخيرة اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال تتمثل بمحاولة الاستيلاء على أراضي، وتجريف، وهدم غرفا زراعية.

#بيت لحم #مستوطنون

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