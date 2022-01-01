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بيت لحم: مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون ويدمرون مزروعات صيفية في بلدة الخضر

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عددا من أشتال الزيتون ودمروا مزروعات صيفية في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى ، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا باقتلاع (150) شتلة زيتون ودمروا مزروعات صيفية "فقوس، كوسا وأخرى" في منطقة واد سالم بمحاذاة مستوطنة "نافيه دانيال، على مساحة تقدر بـ ــــــــ13 دونما، تعود لورثة المرحوم عبد القادر جبر غنيم.

يشار الى المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من انتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم، تمثل بالاستيلاء على أراضي وتجريفها وهدم غرف زراعية ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم.

#بيت لحم #بلدة الخضر

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