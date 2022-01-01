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أول تعقيب لحركة حماس على استشهاد ثلاثة مقاومين بنابلس

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب لحركة حماس على استشهاد ثلاثة مقاومين بنابلس



نابلس / سما /

عقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس على استشهاد ثلاثة مقاومين خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بنابلس.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن بطولة ملحمية جديدة تسطرها مدينة نابلس جبل النار عبر هذا القتال المتواصل ضد المحتل الصهيوني، وبهذا الالتفاف الشعبي الكامل حول المقاومين.

وأضاف قاسم: "نترحم على شهداء مدينة نابلس جبل النار، الذين خاضوا معركة بطولية ضد جيش العدو الصهيوني".

وتابع: "واضح أننا في مرحلة جديدة من الصراع ضد الاحتلال الصهيوني، عنوانها الاشتباك المستمر في مدن الضفة الغربية، وتعاظم حضور الفعل المقاوم بكل اشكاله".

وأكد على أن "اللوحة الوحدوية التي رسمتها نابلس في هذه المعركة، هي نموذج لما يحصل في كل المدن الفلسطينية من توحد خلف خيار المقاومة".

وشدد على أن "الاحتلال سيفشل في وقف المد الثوري المتصاعد في كل مدن الضفة الغربية، وسيدفع ثمن هذه الجريمة، فحبل الناس عودتنا أنها لا تنام عن ثأرها من المحتل".

واستشهد، 3 شبان، وأصيب 40 مواطنًا بينهم 4 بحالة خطيرة وحرجة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة من مدينة نابلس.

#حماس #نابلس #ابراهيم النابلسي

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