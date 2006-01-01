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قناة عبرية : قائد عملية تصفية النابلسي كان أصيب برصاص النابلسي نفسه قبل اسابيع

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : قائد عملية تصفية النابلسي كان أصيب برصاص النابلسي نفسه قبل اسابيع



القدس المحتلة / سما /

كشفت  قناة 13 العبرية، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال المطارد ابراهيم النابلسي ورفاقه اثر محاصرة منزل في مدينة نابلس .

وقالت القناة ان قوة من وحدة اليمام الخاصة وصلت إلى المنزل وحاصرته، وتم وضع قوة أخرى من القناصة على أسطح المنازل القريبة، حيث طلب من النابلسي تسليم نفسه لكنه بادر بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية، فيما رد الجنود بإطلاق 3 إلى 4 صواريخ ماتادور قبل أن تتوقف النيران، ودخلت تلك القوة إلى المنزل.

ووفقًا للقناة، فإن من قاد عملية تصفية النابلسي قائد لواء شمرون روي زويغ الذي كان أصيب برصاص النابلسي نفسه خلال عملية إطلاق نار نفذها على منطقة قبر يوسف قبل أسابيع

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إبراهيم النابلسي استشهد  في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس صباح اليوم، الثلاثاء، واستهداف منزل النابلسي بصاروخ محمول على الكتف، حيث دارت اشتباكات مسلحة في البلدة القديمة في نابلس، وأسفرت عن عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين وبينها أربع إصابات خطيرة.

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