رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد شابين متأثرين بجروحهما في قطاع غزة، وهدم الاحتلال منزلي أسيرين في رمانة، واقتحام منزل محافظ القدس.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، تكليف مجلس الوزراء الوزارات ذات العلاقة بمعالجة التبعات الناجمة عن العدوان على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-استشهاد طفلة وشرطي من جرحى العدوان

-هدم وإخطار 15 منزلا ومنشأة واقتلاع عشرات الأشجار بالضفة

-خلال جلسة مجلس الأمن: منصور: شعبنا بحاجة للحماية وأطفالنا يستحقونها

-الحكومة توجه بمعالجة تداعيات العدوان الاسرائيلي

"الحياة الجديدة":

-شهيدان في غزة متأثرين بجروحهما والاحتلال يهدم منزلي أسيرين في رمانة

-الاحتلال اقتحم منزل محافظ القدس واستولى وجرف أراضي في سعير وترقوميا و9 بركسات لعرب الكعابنة وغرفتين من الطوب شرق يطا

-توصل ردود الأفعال المنددة بالعدوان على القطاع.. إلبانيز: الضربات الاسرائيلية على غزة عمل عدواني غير مسؤول *الصين: سبب استمرار الصراع هو أن حل الدولتين لم ينفذ ولم تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني *روسيا: الضربات الإسرائيلية تسببت في تصعيد التوتر ونؤيد حل الدولتين

-مجلس الوزراء يكلف الوزارات ذات العلاقة بمعالجة التبعات الناجمة عن العدوان على قطاع غزة

-وقفة احتجاجية في حيفا ضد العدوان الاسرائيلي على غزة

"الأيام":

-إصابات خلال التصدي لهدم الاحتلال منزلين في رمانة.. هدم واقتلاع وإخطار ومصادرات في محافظات عدة

-اتفاق التهدئة يصمد في يومه الأول وارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 46

-الحكومة تكلف وزاراتها التحرك لمعالجة تبعات العدوان الاسرائيلي على القطاع

-الرئيس يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال

-كورونا: 3 وفيات ورصد 6382 اصابة خلال اسبوع