الاحتلال يغتال المطارد النابلسي في البلدة القديمة بنابلس

رام الله / سما /

استشهد المطارد إبراهيم النابلسي، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن حاصرته قوة إسرائيلية خاصة في منزل بالبلدة القديمة في نابلس.

وأكد ناطق عسكري إسرائيلي، أن قواته قتلت النابلسي بعد أن حاصرته.

وأطلقت قوات الاحتلال عدة صوايخ على المنزل الذي كان بداخله النابلسي والذي رفض تسليم نفسه للاحتلال، وسط اشتباكات خاضها مع تلك القوات.

وتطارد قوات الاحتلال النابلسي منذ أشهر، وتتهمه بالوقوف خلف عمليات إطلاق نار منها تجاه منطقة قبر يوسف منذ أسابيع ما أدى لإصابة ضابط إسرائيلي ومستوطنين.

وأصيب 30 مواطنًا على الأقل، بفعل العدوان الإسرائيلي على البلدة القديمة من نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن هناك 4 حالات على الأقل خطيرة من بينها حالة حرجة وصلت مستشفى رفيديا.

يتبع ..