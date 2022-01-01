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خلال اتصال هاتفي..هنية والنخالة يؤكدان فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال اتصال هاتفي..هنية والنخالة يؤكدان فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا



غزة/سما/

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزياد النخالة الأمين العام للجهاد الإسلامي خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أمس الإثنين فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا المجاهد، وعلى وحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وترحم القياديان على أرواح الشهداء الأبرار من قادة سرايا القدس وعموم أبناء شعبنا الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الغادر في الأيام الماضية، مؤكدين أن هذه الدماء سوف تظل نبراسا على طريق التحرير، فاستشهاد القادة يخلفهم من يحمل الراية ويواصل المسير.

وبحثا المواجهة الأخيرة مع الاحتلال وتداعياتها وسبل تعزيز العمل المقاوم والتنسيق المشترك، ومشيدين بتكاملية العمل المقاوم في الميدان.

وأشادا بصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة والجهود السياسية التي بذلت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. واتفقا على عقد لقاء قريب على مستوى قيادة الحركتين لبحث التطورات السياسية والميدانية، ولتحصين المسار الاستراتيجي لمستقبل مشروع المقاومة.

#اسماعيل هنية #زياد النخالة

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