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الهندي: مصر ملزمة حول تعهد "اسرائيل" بالإفراج عن عواودة والسعدي

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: مصر ملزمة حول تعهد "اسرائيل" بالإفراج عن عواودة والسعدي



غزة/سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي مساء اليوم الإثنين إن "مصر ملزمة بالإجابة والتوضيح بشأن تعهد "إسرائيل" بالافراج عن معتقلي الحركة خليل عواودة وبسام السعدي.

وأضاف الهندي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" أن "مصر هي التي تفاهمت مع الاحتلال وهي ملزمة بتنفيذ ما أعلنت عنه".

وشدد الهندي على أنه "لم تحدث تفاهمات مباشرة بين الجهاد والاحتلال بل مصر هي من قامت بذلك"، موضحاً أن "التعثر في الصياغة هو السبب في تأخير إعلان مصر قرار وقف إطلاق النار مساء أمس".

وأكد الهندي على أن سرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء على سرايا القدس أو إحداث فتنة بين المقاومة .

وأشار الى أن "سرائيل تماطل وتكذب حتى لا تربط بين ما يحدث في الضفة الغربية بقطاع غزة.

#محمد الهندي

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