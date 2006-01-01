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لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة

الإثنين 08 أغسطس 2022 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: لن نعتذر عن مقتل المدنيين والأطفال في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد أنه لن يعتذر عن استخدام جيش الاحتلال للقوة التي أزهقت أرواح مدنيين وأطفال في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقال لابيد في تصريح: "بذلت جهود خاصة خلال العملية لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين".

وأضاف أن "دولة إسرائيل لن تعتذر عن استخدام القوة لحماية مواطنيها، لكن موت المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال، أمر مفجع".

وتابع: "أريد أن أتحدث مباشرة إلى سكان قطاع غزة وأقول لهم: هناك طريقة أخرى". وأردف قوله: "نحن نعرف كيف نحمي أنفسنا من أي شخص يهددنا، لكننا نعرف أيضا كيف نوفر العمل وسبل العيش والحياة الكريمة لأولئك الذين يرغبون في العيش إلى جانبنا في سلام".

#يائير لابيد

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