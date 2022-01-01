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الاحتلال يقتحم سبطسطية وقرية برقة

الإثنين 08 أغسطس 2022 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم سبطسطية وقرية برقة



نابلس/رام الله/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل الموقع الأثري وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع للأهالي في المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال فرض إجراءات عسكرية مشددة حول المنطقة.

واقتحمت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

يتبع...

#سبسطية #قرية برقة

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