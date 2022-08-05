وقفة احتجاجية في حيفا ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

حيفا/سما/

شارك عشرات النشطاء في مدينة حيفا داخل أراضي الـ 48، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية رفضا للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وردد المشاركون في الوقفة التي نظمتها الأحزاب الوطنية والسياسية الفلسطينية في حيفا، الشعارات الداعمة لأهالي غزة، والمنددة بالعدوان وجرائم الاحتلال التي ارتكبها في القطاع، ورفعوا علم فلسطين وصور الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال.

وأوضح مراسلنا، أن عددا من المتطرفين اليهود تجمعوا في الجهة المقابلة للوقفة بحماية الشرطة الإسرائيلية، لاستفزاز المتظاهرين الفلسطينيين، وهتفوا بـ "الموت للعرب".