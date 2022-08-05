واللا العبري: هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبه القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور

حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية

واللا العبري- أمير بوخبوط تضمنت عملية "بزوغ الفجر" اغتيالا مستهدفًا ناجحًا لمسؤولي الجهاد الإسلامي، لقد بدأوا العمل بعد أن تلقى الشاباك تنبيهًا استخباراتيًا حول نية التنظيم، إرسال فرقتين ستطلق مضاد للدبابات لتنفيذ هجمات ضد المدنيين، وإدراكهم أنهم في طريقهم إلى المواجهة، على الرغم من الجهود المبذولة لتهدئة المنطقة من خلال وسطاء، من قطر ومصر والسلطة الفلسطينية ومسؤولي الأمم المتحدة.

في "إسرائيل"، قرروا الاستعداد لتصعيد واسع، وتم رفع أسماء كبار قادة الجهاد تلقائيًا للتهديدات المستهدفة، اختفت بعض الأسماء من رادار أجهزة المخابرات وانتقلت إلى مخابئ، وتم تحصن البعض الآخر بالقرب من مدنيين أو منشآت حساسة، مثل المستشفيات أو المساجد أو مؤسسات UNRA.

لكن الشاباك تمكن من كشف مخبأ قائد القطاع الشمالي للجهاد ومساعده تيسير الجعبري، وكان الاغتيال المستهدف لقائد القطاع الجنوبي في رفح خالد منصور أكثر تعقيدا.

وقال مسؤولون أمنيون: "بمجرد أن يدرك مطلوب كبير مثل خالد منصور، أكبر شخصية في الجهاد بعد اغتيال الجعبري، أنه في مرمى النيران، فإنه يتصرف أيضًا وفقًا لذلك باعتباره مطلوبًا كبيرًا".

يعرف أنهم يبحثون عنه منذ أكثر من عشرين عاما، وهو يفعل كل شيء حتى لا يتم كشفه، لا يقتصر الأمر على أن لديه شقة مختبئ فيها برفح، هذا هو المكان الذي ولد فيه، وهو يعرف المنطقة مثل ظهر يده، لديه تعاطف واضح ودعم من السكان المحليين ".

من المعلومات اتضح أنه بينما كان منصور مختبئًا في الشقة، أرسل مساعدين ومراقبين إلى عدة شقق أخرى للاختباء للتحقق من أي واحدة هي الأكثر أمانًا، خوفًا من قيام الشاباك والجيش الإسرائيلي بكشفه.

في اللحظة الأخيرة اختار إحدى الشقق التي كان يعتقد أنها أكثر أمانًا، وأرسل قوة متقدمة لتأمين الشقة ومحيطها، وعندها فقط وصل إليها تحت حراسة أمنية، وكان برفقته رأفت الزملي كبير مساعديه، والتقى هناك بزياد مدلل،د مسؤول اللوجستيات في القطاع الجنوبي للمنظمة، والذي كان مسؤولاً من بين أمور أخرى عن تحديات الإطلاق ومستودعات الأسلحة.

عند وصول منصور إلى الشقة، تمكن الشاباك من تعقب المخبأ، وبعد عمل شاق قرر أن أكثر المطلوبين متواجد في هذه الشقة.

الشاباك وسلاح الجو ولواء عمليات عمان بقيادة العميد ج وجناح العمليات، خططوا للهجوم حتى لا يتمكن منصور من الهروب في اللحظة الأخيرة كما حدث عدة مرات في العقدين الماضيين، مع أقل قدر ممكن من الضرر للبيئة، وافق بيني غانتس على الخطة، وتم إطلاع رئيس الوزراء على التفاصيل، وانتهت الإجراءات التي نفذها مقر الشاباك بنجاح عملياتي مدوي.