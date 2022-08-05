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مصر تستعد لتجهيز قوات الأمن الفلسطينية

الإثنين 08 أغسطس 2022 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تستعد لتجهيز قوات الأمن الفلسطينية



القاهرة/سما/

استقبل وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، نظيره الفلسطيني زياد هب الريح، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين.

وأعرب وزير الداخلية الفلسطيني عن تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية، وبخاصة فى مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية في عدد من المجالات الشرطية.

وأشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشري مما جعل معاهدها التدريبية وجهةً رئيسيةً للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية. 

من جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين، مؤكدا التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية؛ لمواجهة ما يعترضها من تحديات، انطلاقا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية.

وأشار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية، وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي، في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية؛ لدعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة الدول الشقيقة.

#مصر

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