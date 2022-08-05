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برئاسة هب الريح..وفد أمني فلسطيني رفيع المستوى يزور القاهرة

الإثنين 08 أغسطس 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
برئاسة هب الريح..وفد أمني فلسطيني رفيع المستوى يزور القاهرة



رام الله/سما/

بحث وزير الداخلية زياد هب الريح، مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق، سبل التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في وزارة الداخلية المصرية في القاهرة، حيث يزور هب الريح القاهرة على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

وتناول اللقاء بحث عدد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين.

وأعرب هب الريح عن سعادته بزيارة القاهرة، وتقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة فلسطين فى شتى المجالات.

#هب الريح #القاهرة #فلسطين

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