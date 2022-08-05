مصدر أمني إسرائيلي كبير: "الحفاظ على الهدوء سيسهم في تحقيق تقدم في ملف الاسرى"

غزة/سما/

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن "مصدر أمني كبير" أن العلاقات مع مصر وقطر ساهمت في إنهاء "عملية غزة" في التوقيت الذي ارتأته "إسرائيل".

وقالت "مكان" إن "العلاقات الأمنية التي تطورت خلال العام الأخير بين إسرائيل ومصر وقطر ساهمت في إنهاء عملية مطلع الفجر في الوقت والزمان اللذين ارتأتهما إسرائيل".

وأضاف المصدر أن "الحفاظ على الهدوء سيسهم في تحقيق تقدم في ملف الأسرى والمفقودين".

وأشار إلى أن "أورشليم القدس تعتبر قطر عنصرا مهما في المساعي لإعادة إعمار قطاع غزة وفي الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء، يائير لابيد، ووزير الجيش بيني غانتس، سيدليان ببيانات في مقر وزارة الدفاع في الثامنة من مساء اليوم.