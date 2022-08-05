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أردوغان يدين العدوان على غزة: لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال والرضع

الإثنين 08 أغسطس 2022 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يدين العدوان على غزة: لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال والرضع



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال الرضّع، في إشارة منه إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، المنعقد بالعاصمة أنقرة.


وأضاف أردوغان في هذا الخصوص: "لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال والرضع.. نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإخوة في غزة".


وأضاف قائلا: "نعمل على جعل علاقاتنا مع السعودية والإمارات أقوى من ذي قبل، ونستخدم علاقاتنا مع إسرائيل التي عادت إلى مسارها الصحيح، للدفاع عن حقوق إخواننا الفلسطينيين، وكذلك مصالح بلادنا".


وجدد أردوغان تأكيده على أن المسجد الأقصى يعتبر خطاً أحمر بالنسبة لتركيا.


ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وإسرائيل، منهية بذلك ثلاثة أيام من المواجهة العسكرية.


وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها مساء الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.


وأسفرت هذه الغارات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد" 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360آخرين بجراح مختلفة.


في المقابل، قصفت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، خلال الثلاثة أيام، مواقع ومدن الإسرائيلية، برشقات صاروخية وقذائف الهاون.

#رجب طيب اردوغان

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