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الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

الإثنين 08 أغسطس 2022 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث



القدس المحتلة/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزل محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"  عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا في الرابع من الشهر الجاري بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

والمحافظ غيث اعتقل 35 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018، وهو يتعرض إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.

#الاحتلال #عدنان غيث

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