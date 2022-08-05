الصين: سبب استمرار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي هو أن حل الدولتين لم ينفذ ولم تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني

بكين/سما/

قال الناطق الرسمي للحكومة الصينية وانغ وينبين إن السبب الأساسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المتكرر هو أن "حل الدولتين" لم يتم تنفيذه، ولم تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني المعقولة بإقامة دولة مستقلة منذ فترة طويلة.

وأضاف وينبين في تصريح له، اليوم الإثنين، "تدعو الصين إلى مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وتأثيرا لتحقيق تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين"، مبينا أن بلاده تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وستواصل بذل الجهود الدؤوبة لتحقيق هذه الغاية.

وقال: "إن تجدد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء في فلسطين، بمن فيهم الأطفال، وهو أمر محزن للغاية. ونعارض بشدة وندين جميع أعمال العنف ضد المدنيين. وفي الوقت الحالي، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، والصين ترحب بذلك وتقدر جهود الوساطة المصرية