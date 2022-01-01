الاحتلال يكشف حجم الأضرار وعدد الاصابات خلال العملية العسكرية على قطاع غزة

غزة/سما/

كشفت السلطات الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن حجم الأضرار في المستوطنات والمدن التي تعرضت لرشقات الصواريخ من قطاع غزة خلال العملية العسكرية "الفجر" التي بدأت الجمعة وانتهت أمس الأحد.



وذكرت صحيفة "معاريف" أنه حسب المعطيات الأولية لصندوق التعويضات وضرائب الأملاك كان هناك 135 ضررًا بالممتلكات، منها 57 مبنى، منها 28 في عسقلان، و19 في سديروت، و20 في مدن أخرى.



كما سُجل تضرر 69 سيارة، منها 34 في عسقلان و20 في سديروت و15 في مدن أخرى وتسع إصابات أخرى في الممتلكات.



وأوضح الصندوق أن هذه الإصابات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالزراعة بسبب القيود الأمنية ومنع الدخول إلى المناطق الزراعية.

من جانبه كشف مركز برزيلاي الطبي الاسرائيلي عن عدد الاصابات بين صفوف المستوطنين خلال العملية العسكرية على قطاع غزة.

وقال "استقبلنا 64 مصابًا بينهم 21 مصابًا بالهلع، و43 إصابات جسدية جراء الصواريخ مباشرة، أو إصابات نتيجة للهروب إلى الملاجئ أثناء اطلاق صفارات الانذار - كما تم إخلاء بعض أقسام المستشفى إلى الطابق تحت الأرضي المحصن.



يشار إلى أن جولة تصعيد عسكري استمرت 3 أيام، بدأتها إسرائيل الجمعة باغتيال قائد اللواء الشمالي في الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إضافة إلى قائد اللواء الجنوبي ومقاتلين آخرين، وانتهت ليلة أمس بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة مصرية.



وشهدت الجولة إطلاق قرابة 1000 صاروخ صوب مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت بئر السبع ومدن الوسط، تل أبيب، غوش دان، حولون، ريشون لتسيون، رمات غان.