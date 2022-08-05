  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن ترحب باتفاق وقف اطلاق النار في غزة

الإثنين 08 أغسطس 2022 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ترحب باتفاق وقف اطلاق النار في غزة



غزة/سما/

رحبت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الإثنين، باتفاق وقف إطلاق النار بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس الأحد.


وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة ترحب باتفاق إنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدوء في غزة وإسرائيل".

وأضاف أن "الاتفاق سيوفر استراحة للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين وسيسمح بإيصال الإمدادات الضرورية إلى غزة".

وأشاد بلينكن بـ"الأدوار المهمة لقطر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة"، وقال: "سنواصل في الأشهر المقبلة العمل مع الشركاء لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".

#واشنطن #غزة

الأكثر قراءة اليوم

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء

حماس تعقب على اتفاق التهدئة في قطاع غزة

صحيفة تكشف عن كواليس مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب قبل وقف إطلاق النار

خلفان يوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد "كارثة مدمرة"

خرقا لاتفاق التهدئة.. الاحتلال يتنصل من التعهد بالإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة

صور: صواريخ "سرايا القدس" تخلف دمارا كبيرا في منشآت إسرائيلية

روسيا: إسرائيل هي التي بدأت الحرب في غزة ونحذر من مواجهة شاملة قريبا

الأخبار الرئيسية

photo_2022-08-05_22-42-24

الاحتلال يكشف حجم الأضرار وعدد الاصابات خلال العملية العسكرية على قطاع غزة

صحيفة عبرية: تل أبيب خشيت تدخل حماس وسارعت لإنهاء العدوان

Screenshot_12

الإعلام الحكومي يُعلن إجمالي أضرار العدوان على قطاع غزة

هل حركت صناديق الاقتراع نيران الطائرات الحربية الإسرائيلية ؟

استشهاد طفلة متأثرةً بإصابتها شمال قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية