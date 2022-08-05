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الاتحاد الأوروبي يعلن أنه قدم النص النهائي للاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني

الإثنين 08 أغسطس 2022 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعلن أنه قدم النص النهائي للاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني



وكالات/سما/

قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، إنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في فيينا تم بحث عدد من المقترحات و"حققنا تقدما نسبيا".

ونقلت وكالة "إرنا" عن المسؤول الإيراني قوله: "خلال الأيام الأربعة الماضية، أجريت مفاوضات مكثفة بشأن عدد من القضايا المتبقية وذلك ضمانا لتلبية اعتبارات وهواجس إيران"، مبينا أنه "خلال هذه المحادثات، تبادلنا مواقفنا مع الأطراف الأخرى، وتم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا".

وكشف أن "منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، قدم اليوم بعض الاقتراحات للطرفين بخصوص بعض القضايا المتبقية، وذلك بناء على المناقشات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية"، مشيرا إلى أنه "بمجرد تسلم هذه الأفكار، نقلنا لمورا ردودنا وملاحظاتنا الأولية، ولكن بطبيعة الحال تتطلب هذه البنود دراسة شاملة، وسننقل تكملة تعليقاتنا واعتباراتنا بخصوصها إلى منسق المفاوضات والأطراف الأخرى".

وأضاف: "لا شك أن المبدأ الأساسي بالنسبة لنا هو حماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني"، مشددا على أن "ضمان هذه الحقوق وتوفير مصالح الشعب وضمان تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته بصورة مستدامة إلى جانب منع الولايات المتحدة من تكرار سلوكها غير القانوني تشكل إطار اهتمامات فريق التفاوض الإيراني".

هذا وأفادت معلومات صحفية أن الاتحاد الأوروبي قدم النص النهائي للاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني. 

#الملف النووي الايراني #الاتحاد الاوروبي

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