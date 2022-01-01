شيخة إمارتية تنتقد"إسرائيل" في حربها على غزة وتقارنها بالهولوكوست

أبوظبي/سما/

انتقدت الشيخة الإماراتية هند بنت فيصل القاسمي، التعامل مع القضية الفلسطينية والقصف الإسرائيلي على غزة، مقارنة ذلك بقتلى اليهود في "الهولوكوست".

وكتبت الشيخة الإماراتية في "تويتر": "وسائل الإعلام التي تعلمون من يتحكم بها، تريدك ألا تشعر حتى بأونصة من التعاطف مع الأطفال الموتى، من خلال الزعم أن آباءهم الإرهابيين استخدموهم كدرع بشرية..لا أحد يصدقكم..تصرفوا بنضج..أوقفوا الحرب".

وقالت في تغريدة أخرى: "إسرائيل تحيط غزة لـ"الاستعداد" لحركة "الجهاد الاسلامي"..لذا، فهي ترى أن القصف وقتل المدنيين والأطفال أمر مفهوم ومبرر تماما..الولايات المتحدة تسمي هذا..دفاع عن النفس".

وكانت قد كتبت الشيخة في "تويتر": "قتل 6 ملايين يهودي ونص في أيام الحرب العالمية الثانية، وكان فعلا حدثا مؤسفا، وعلمنا هذا الشيء من الأفلام والإعلام والكتب التي تعد بأن لا تنسى الظلم الذي مر به الشعب اليهودي..ولكن هل تعلم بأن في 25 سنة الماضية قتل 12 مليون ونصف مسلم؟ ولكنك لا تسمع ولا تقرأ ولا تؤمر بالتعاطف؟"