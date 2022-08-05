غانتس يعقد اجتماعا تقييميا لوقف إطلاق النار مع غزة

القدس المحتلة/سما/

عقد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، لتقييم اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وقطاع غزة

وقال مكتب غانتس في بيان إن الأخير أعرب خلال الاجتماع عن "تقديره الكبير للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)"، مبينا أن "غانتس وجه القوات الأمنية بمواصلة الاستعداد العملياتي في كافة المجالات والعمل على الاستفادة من انجازات العملية لتحقيق الاستقرار والسلام".

وبحسب البيان، أصدر غانتس تعليمات للمسؤولين بإعداد فرقة عمل لتعزيز الدفاعات في بلدات الجنوب، وخاصة تلك القريبة من الحدود مع قطاع غزة.