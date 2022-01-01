الاحتلال يُقرر فتح معبر كرم أبو سالم بشكل طبيعي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء

غزة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، بشكل طبيعي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع اليوم الإثنين إن “الجانب الإسرائيلي أبلغنا بقرار الحكومة الإسرائيلية بفتح معبر كرم أبو سالم غدا الثلاثاء بشكل طبيعي كما كان عليه الحال قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة “.

من جهته قال منسق العمليات في حكومة الاحتلال إن الإعلان عن إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بصيغة “إنسانية” فقط.

ولفت إلى أنه “سيتم فتح المعبر بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ووفقًا لتقييم الوضع، وسيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين “الكاملة” وفقًا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة”.

وأكد مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن بدء دخول شاحنات الوقود الخاص بمحطة كهرباء غزة.