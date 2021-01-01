  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس: يجب إيقاف مسيرة الغباء الإسرائيلية تجاه غزة

الإثنين 08 أغسطس 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: يجب إيقاف مسيرة الغباء الإسرائيلية تجاه غزة



القدس المحتلة/سما/

دخلت، أمس، معركة "وحدة الساحات" بين حركة الجهاد الإسلامي و"إسرائيل" في مرحلة وقف إطلاق النار، التي أُعلنت في الساعة 23:30 من مساء الأحد.

العملية العسكرية، وبحسب افتتاحية صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، شكّلت "دليلاً آخر على الفشل الذريع في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة"، إذ أصبحت جولات القتال العنيفة "أكثر تواتراً"، وبات "روتين حياة" الإسرائيليين "يُنتهك مرةً تلو أخرى"، بحسب الصحيفة. 

وأشارت الافتتاحية، إلى أنه من أجل ما سمته "وقف مسيرة الغباء الإسرائيلية هذه"، في إشارة إلى السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، يجب العمل في المرحلة الأولى على إعادة "إعمار غزة وتوسيع تراخيص دخول مواد البناء والبضائع، إضافة الى  تحسين الوضع الاقتصادي والمدني في القطاع"، باعتبار ذلك "مصلحة إسرائيلية" بالدرجة الأولى، بحسب "هآرتس".

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: "من المهم جداً، تغيير الاستراتيجية التي تعتمدها تل أبيب فيما يخص غزة، والعمل أولاً لتبنّي المبادرة التي قدّمها رئيس الحكومة الحالي، يائير لابيد، في شهر أيلول/سبتمبر عام 2021، والتي تقوم على مبدأ "الاقتصاد في مقابل الأمن".

#غزة #العدوان الاسرائيلي على غزة

الأكثر قراءة اليوم

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء

صحيفة تكشف عن كواليس مفاوضات الوفد المصري في تل أبيب قبل وقف إطلاق النار

خلفان يوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل ويتوقع موعد "كارثة مدمرة"

خرقا لاتفاق التهدئة.. الاحتلال يتنصل من التعهد بالإفراج عن الأسيرين السعدي وعواودة

كتائب القسام تزف أحد مجاهديها شمال قطاع غزة

الجهاد الاسلامي: أي حديث عن تهدئة لا يشمل شروط الحركة لا معنى له

صور: صواريخ "سرايا القدس" تخلف دمارا كبيرا في منشآت إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

Screenshot_12

الإعلام الحكومي يُعلن إجمالي أضرار العدوان على قطاع غزة

هل حركت صناديق الاقتراع نيران الطائرات الحربية الإسرائيلية ؟

استشهاد طفلة متأثرةً بإصابتها شمال القطاع

undefined

متابعة العمل الحكومي بغزة تقر تدخلات عاجلة لإغاثة متضرري العدوان

كابينت

الاعلام العبري يكشف : متى خططت إسرائيل لاستهداف الجهاد الاسلامي ؟

الاتصالات الفلسطينية