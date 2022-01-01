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هنية يشيد بالدور المصري والقطري في جهودهما بوقف العدوان على غزة

الإثنين 08 أغسطس 2022 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يشيد بالدور المصري والقطري في جهودهما بوقف العدوان على غزة



الدوحة/سما/

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج اتصالا هاتفيا بقيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، وعبر عن الشكر الجزيل لمصر الشقيقة ممثلة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى توجيهاته للجهات المعنية للقيام بجهودها المقدرة والتي أفضت بحمد الله إلى وقف العدوان الصهيوني الغادر على شعبنا الفلسطيني.

وقال رئيس الحركة خلال الاتصال "إن هذا عهدنا بمصر التي تنحاز على الدوام إلى قضية فلسطين وقضايا أمتنا العربية والإسلامية".

وأجرى أيضا  رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيًا بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، وعبر عن الشكر الجزيل لقطر ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتوجيهاته للجهات المعنية للقيام بالجهود التي أسهمت في وقف العدوان الصهيوني الغادر على شعبنا الفلسطيني.

وأضاف "أن قطر تمثل بلسمًا لجراح أهلنا في غزة، وداعمًا أصيلًا لحقوق شعبنا في الداخل والخارج".

#اسماعيل هنية #غزة #مصر #عبد الفتاح السيسي

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